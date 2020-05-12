Çin'de ikinci kez Vuhan alarmı!

Dünya genelinde 4 milyonun üzerinde insana bulaşan Covid-19 virüsünün yayıldığı yer olan Vuhan karantina koşullarını geride bırakmıştı ancak işler yolunda gitmiyor...
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Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.
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Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.
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3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.
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Vuhan'da 11 hafta boyunca uygulanan karantinaya 8 Nisan'da son verilmişti.
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Kentte hayat normale dönmeye başladı. Okullar ve iş yerleri yeniden açılırken toplu taşıma araçları da seferlere başladı. Ancak yeni vakaların normalleşme sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.
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'10 günlük savaş'
The Paper adlı siteye göre tüm kent sakinlerine test yapılabilmesi için yerel yönetimlerden raporlarını bu öğleden sonraya kadar sunmaları istendi.
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Sitenin yayımladığı "10 günlük savaş" başlıklı belgeye göre test programında yaşlılara öncelik verilecek.
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Ancak Global Times gazetesi, bazı üst düzey sağlık yetkililerine dayanarak tüm kent sakinlerine test yapılmasının zor ve masraflı olacağını duyurdu.
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Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nin yoğun bakım direktörü Peng Zhiyong ise testlerin sağlık çalışanları, risk grubundakiler ve hastalarla yakın temasta bulunan kişilere odaklanabileceğini söyledi.
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Aynı üniversiteden bir başka yetkili ise, zaten kent sakinlerinin önemli bir bölümüne - 3-5 milyon- test yapıldığını, kentin 10 gün içinde kalan 6-8 milyon kişiye de test yapabilecek durumda olduğunu belirtti.
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ABD'de günde 300 bin test yapılıyor
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD'de günde ortalama 300 bin kişiye test yapılıyor. Ülkede şimdiye kadar 9 milyon kişiye test yapıldı.
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Vuhan'ın test programı Çin'de sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
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Birçok kişi bu kısa kısa bir süre içinde bu kadar çok kişiye test yapılmasının zor olacağını belirtti.
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Çin, Pazartesi günü sadece bir koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede vaka sayısı 82.919, ölü sayısı da 4.633.
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Çin’de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü
Çin’de son 24 saatte sadece bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi, son 24 saatte kimsenin virüs nedeniyle ölmediği bildirildi.
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Bu arada ülke genelinde 10’unun durumu ağır 115 hastanın tedavisinin sürerken toplam vaka sayısı 82 bin 919’a ulaştı. Çin ana karasında bugüne kadar 4 bin 633 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Öte yandan salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kent genelinde test yapılmasının planlandığı duyuruldu.
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Güney Kore’de 27 vaka, 2 can kaybı
Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 27 yeni vaka saptandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 10 in 936’ya, ölü sayısı ise 258’e yükseldi.
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Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 256 bini aştı.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 256 bini geçti
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 287 bin 354 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 529 bin 372 kişi de iyileşti.
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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 256 bin 579'a yükseldi.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 385 bin 834 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 81 bin 795 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
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İspanya (268 bin 143), İngiltere (223 bin 060), Rusya (221 bin 344), İtalya (219 bin 814), Fransa (177 bin 423), Almanya (172 bin 576), Brezilya (169 bin 594), Türkiye (139 bin 771), İran (109 bin 286), Çin (82 bin 919), Hindistan (70 bin 827), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822),
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Belçika (53 bin 449), Hollanda (42 bin 788), Suudi Arabistan (41 bin 14), Meksika (36 bin 327), Pakistan (32 bin 81), İsviçre (30 bin 344), Şili (30 bin 63), Ekvador (29 bin 509), Portekiz (27 bin 679), İsveç (26 bin 670), Belarus (23 bin 906), Singapur (23 bin 822), Katar (23 bin 623), İrlanda (23 bin 135),
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Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 878), İsrail (16 bin 506), Polonya (16 bin 326), Ukrayna (16 bin 23), Avusturya (15 bin 882), Japonya (15 bin 847) Bangladeş (15 bin 691), Romanya (15 bin 588), Endonezya (14 bin 265), Kolombiya (11 bin 613),
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Filipinler (11 bin 86), Güney Kore (10 bin 936), Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 652), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 634), Danimarka (10 bin 513) ve Sırbistan (10 bin 176)."
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: İngiltere 32 bin 65, İtalya 30 bin 739, İspanya 26 bin 744, Fransa 26 bin 643, Brezilya 11 bin 653, Belçika 8 bin 707, Almanya 7 bin 661, İran 6 bin 685, Hollanda 5 bin 456, Kanada 4 bin 993,
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Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 841, Meksika 3 bin 573, İsveç 3 bin 256, Hindistan 2 bin 294, Ekvador 2 bin 145, Rusya 2 bin 9, Peru 1961, İsviçre 1845, İrlanda 1467, Portekiz 1144, Endonezya 991, Romanya 982,
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Polonya 811, Filipinler 726, Pakistan 706, Japonya 633, Avusturya 620, Danimarka 533, Kolombiya 479, Ukrayna 425, Dominik Cumhuriyeti 393, Şili 323, Güney Kore 258, İsrail 258, Suudi Arabistan 255, Bangladeş 239, Sırbistan 218, Güney Afrika Cumhuriyeti 206, Birleşik Arap Emirlikleri 201, Belarus 135, Singapur 21 ve Katar 14."