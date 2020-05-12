MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'de ikinci kez Vuhan alarmı!
GeriDünya Çin'de ikinci kez Vuhan alarmı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
BBC Türkçe / Fotoğraflar: AFP,AP,Reuters
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 16:00,

Çin'de ikinci kez Vuhan alarmı!

Dünya genelinde 4 milyonun üzerinde insana bulaşan Covid-19 virüsünün yayıldığı yer olan Vuhan karantina koşullarını geride bırakmıştı ancak işler yolunda gitmiyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.

3
Abone Olgoogle-news

3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.

4
Abone Olgoogle-news

Vuhan'da 11 hafta boyunca uygulanan karantinaya 8 Nisan'da son verilmişti.

5
Abone Olgoogle-news

Kentte hayat normale dönmeye başladı. Okullar ve iş yerleri yeniden açılırken toplu taşıma araçları da seferlere başladı. Ancak yeni vakaların normalleşme sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

610 günlük savaş
Abone Olgoogle-news

'10 günlük savaş'

The Paper adlı siteye göre tüm kent sakinlerine test yapılabilmesi için yerel yönetimlerden raporlarını bu öğleden sonraya kadar sunmaları istendi.

7
Abone Olgoogle-news

Sitenin yayımladığı "10 günlük savaş" başlıklı belgeye göre test programında yaşlılara öncelik verilecek.

8
Abone Olgoogle-news

Ancak Global Times gazetesi, bazı üst düzey sağlık yetkililerine dayanarak tüm kent sakinlerine test yapılmasının zor ve masraflı olacağını duyurdu.

9
Abone Olgoogle-news

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nin yoğun bakım direktörü Peng Zhiyong ise testlerin sağlık çalışanları, risk grubundakiler ve hastalarla yakın temasta bulunan kişilere odaklanabileceğini söyledi.

10
Abone Olgoogle-news

Aynı üniversiteden bir başka yetkili ise, zaten kent sakinlerinin önemli bir bölümüne - 3-5 milyon- test yapıldığını, kentin 10 gün içinde kalan 6-8 milyon kişiye de test yapabilecek durumda olduğunu belirtti.

11ABDde günde 300 bin test yapılıyor
Abone Olgoogle-news

ABD'de günde 300 bin test yapılıyor

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD'de günde ortalama 300 bin kişiye test yapılıyor. Ülkede şimdiye kadar 9 milyon kişiye test yapıldı.

12
Abone Olgoogle-news

Vuhan'ın test programı Çin'de sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

13
Abone Olgoogle-news

Birçok kişi bu kısa kısa bir süre içinde bu kadar çok kişiye test yapılmasının zor olacağını belirtti.

14
Abone Olgoogle-news

Çin, Pazartesi günü sadece bir koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede vaka sayısı 82.919, ölü sayısı da 4.633.

15Çin’de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü
Abone Olgoogle-news

Çin’de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü

Çin’de son 24 saatte sadece bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

16
Abone Olgoogle-news

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi, son 24 saatte kimsenin virüs nedeniyle ölmediği bildirildi.

17
Abone Olgoogle-news

Bu arada ülke genelinde 10’unun durumu ağır 115 hastanın tedavisinin sürerken toplam vaka sayısı 82 bin 919’a ulaştı. Çin ana karasında bugüne kadar 4 bin 633 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

18
Abone Olgoogle-news

Öte yandan salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kent genelinde test yapılmasının planlandığı duyuruldu.

19Güney Kore’de 27 vaka, 2 can kaybı
Abone Olgoogle-news

Güney Kore’de 27 vaka, 2 can kaybı

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 27 yeni vaka saptandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 10 in 936’ya, ölü sayısı ise 258’e yükseldi.

20
Abone Olgoogle-news

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti.

21
Abone Olgoogle-news

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 256 bini aştı.

22Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 256 bini geçti
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 256 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 287 bin 354 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 529 bin 372 kişi de iyileşti.

23
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 256 bin 579'a yükseldi.

24En ağır bilanço ABDde
Abone Olgoogle-news

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 385 bin 834 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 81 bin 795 kişi yaşamını yitirdi.

25Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Abone Olgoogle-news

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

26
Abone Olgoogle-news

İspanya (268 bin 143), İngiltere (223 bin 060), Rusya (221 bin 344), İtalya (219 bin 814), Fransa (177 bin 423), Almanya (172 bin 576), Brezilya (169 bin 594), Türkiye (139 bin 771), İran (109 bin 286), Çin (82 bin 919), Hindistan (70 bin 827), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822),

27
Abone Olgoogle-news

Belçika (53 bin 449), Hollanda (42 bin 788), Suudi Arabistan (41 bin 14), Meksika (36 bin 327), Pakistan (32 bin 81), İsviçre (30 bin 344), Şili (30 bin 63), Ekvador (29 bin 509), Portekiz (27 bin 679), İsveç (26 bin 670), Belarus (23 bin 906), Singapur (23 bin 822), Katar (23 bin 623), İrlanda (23 bin 135),

28
Abone Olgoogle-news

Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 878), İsrail (16 bin 506), Polonya (16 bin 326), Ukrayna (16 bin 23), Avusturya (15 bin 882), Japonya (15 bin 847) Bangladeş (15 bin 691), Romanya (15 bin 588), Endonezya (14 bin 265), Kolombiya (11 bin 613),

29
Abone Olgoogle-news

Filipinler (11 bin 86), Güney Kore (10 bin 936), Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 652), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 634), Danimarka (10 bin 513) ve Sırbistan (10 bin 176)."

30
Abone Olgoogle-news

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: İngiltere 32 bin 65, İtalya 30 bin 739, İspanya 26 bin 744, Fransa 26 bin 643, Brezilya 11 bin 653, Belçika 8 bin 707, Almanya 7 bin 661, İran 6 bin 685, Hollanda 5 bin 456, Kanada 4 bin 993,

31
Abone Olgoogle-news

Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 841, Meksika 3 bin 573, İsveç 3 bin 256, Hindistan 2 bin 294, Ekvador 2 bin 145, Rusya 2 bin 9, Peru 1961, İsviçre 1845, İrlanda 1467, Portekiz 1144, Endonezya 991, Romanya 982,

32
Abone Olgoogle-news

Polonya 811, Filipinler 726, Pakistan 706, Japonya 633, Avusturya 620, Danimarka 533, Kolombiya 479, Ukrayna 425, Dominik Cumhuriyeti 393, Şili 323, Güney Kore 258, İsrail 258, Suudi Arabistan 255, Bangladeş 239, Sırbistan 218, Güney Afrika Cumhuriyeti 206, Birleşik Arap Emirlikleri 201, Belarus 135, Singapur 21 ve Katar 14."

33
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi