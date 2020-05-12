Çin'de ikinci kez Vuhan alarmı!

İspanya (268 bin 143), İngiltere (223 bin 060), Rusya (221 bin 344), İtalya (219 bin 814), Fransa (177 bin 423), Almanya (172 bin 576), Brezilya (169 bin 594), Türkiye (139 bin 771), İran (109 bin 286), Çin (82 bin 919), Hindistan (70 bin 827), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822),