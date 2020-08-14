Çin'de büyük panik... Tavuk kanatlarında koronavirüs tespit edildi!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ilk olarak Çin'de görülmüş, Covid-19'un ülkedeki yiyecek pazarlarında görüldüğü, daha sonra insanlara bulaştığı ortaya atılmıştı. Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Çin'de büyük bir panik baş göstermiş durumda. Ülkeye Brezilya'dan gelen tavuk kanatlarında koronavirüs bulunduğu tespit edildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü Çin'de, büyük bir panik baş gösterdi.
2
Abone Ol
Çin'de alarm verilmesine sebep olansa Brezilya'dan gönderilen tavuk kanatlarında koronavirüs tespit edilmiş olması!
3
Abone Ol
Ülkeyi ayağa kaldıran olay Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri tarafından duyuruldu.
4
Abone Ol
Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
5
Abone Ol
Ülkede sıkça tüketilen tavuk kanadı gibi bir gıda ürününde koronavirüs görülmesi halkta bir anda paniğe yol açtı.
6
Abone Ol
Yetkililer, Haziran ayında itibaren ithal edilen et ve deniz ürünlerinde koronavirüs kontrolleri yaptıklarını belirtti. Shenzhen'in sağlık yetkilileri, Brezilya’dan gelen dondurulmuş tavuk kanatlarında koronavirüs olduğunu açıkladı.
7
Abone Ol
Söz konusu olayın ardından ürünlerin depolandığı bölgede çalışanlara yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif çıktığı, tavuk ürünlerinin bulunduğu yerdeki diğer gıdalarda yapılan testlerin de negatif sonuç verdiği aktarıldı.
8
Abone Ol
Olay üzerine ürünlere temas eden kişiler ve onların yakın çevresindeki akrabalarına da test uygulandı. Yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıktı.
9
Abone Ol
Ayrıca ülkenin Anhui bölgesinin Wuhu şehrinde Ekvador'dan gelen karides paketlerinde koronavirüse rastlandığı açıklandı.
10
Abone Ol
Pekin'deki Xinfadi deniz ürünleri pazarı, buradaki çok sayıda kişide koronavirüs görülmesi üzerine haziran ayında kapatılmıştı.
11
Abone Ol
Brezilya'dan gelen tavukların ülkenin güneyinde yer alan Santa Catarina eyaletindeki Aurora Alimentos adlı tesisten gönderildiği üzerlerindeki seri numaraları incelenerek anlaşıldı.
12
Abone Ol
Shenzhen kenti sağlık yetkilileri koronavirüse tavukların üst yüzeyinden alınan örneklerde rastlandığını açıklarken diğer kentlerde görülen koronavirüs pozitif örneklerin deniz ürünlerinin bulunduğu paketlerin dış yüzeyinde görüldüğü bildirildi.
13
Abone Ol
Hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada ithal edilmiş et ve deniz ürünleri paketlerini satın alan ya da dokunan, çevresinde bulunan kişilerin dikkatli davranıp önlem almaları gerektiğini bildirdi.
14
Abone Ol
Basında yer alan haberlere göre Çin'de temmuz ayının başından beri 7 şehirde deniz ürünleri paketlerinde koronavirüse rastlandı. Uzmanlar bunun sebebinin virüsün dünyada hala daha çoğu ülkede yoğun şekilde görülmesine bağlıyor.
15
Abone Ol
Uzmanıların konuyla ilgili bir diğer açıklaması da bu ürünlerin gerekli soğuklukta muhafaza edilmediği, bu sıcak ortamın da koronavirüsün yayılmasına katkı sağladığı yönünde.
16
Abone Ol
Covid-19 salgınında gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu başta DSÖ olmak üzere tüm sağlık otoriteleri tarafından hatırlatılmaya devam ediyor.
17
Abone Ol
Koronavirüsün özellikle pişirilmemiş gıda maddelerinde bulunabileceği, bu ürünleri satan, satın alan ve dokunan kişilere virüs bulaşabileceği salgının başından beri bilinen bir gerçek.
18
Abone Ol
Koronavirüs salgının başladığı ülke olan Çin mayıs ayından itibaren salgının hızını kesmiş, ülkede o tarihten beri virüs kaynaklı ölüme rastlanmamıştı.
19
Abone Ol
Ancak başkent Pekin'de temmuz ayının başlarında çok büyük alanlara kurulan gıda pazarlarında çok sayıda koronavirüs vakasına rastlanmış, yetkililer hemen alarma geçerek buralardaki kalabalık nüfusu sürekli uyararak kontrol altında tutmaya başlamıştı.
20
Abone Ol
Çin'de bugüne kadarki onaylanmış koronavirüs vaka sayısı 84.756 olurken Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 4.634 olarak açıklandı.
21
Abone Ol
Ülkede koronavirüsü yenerek iyileşen hasta sayısı ise 79.398.