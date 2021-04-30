Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya gönderildi

Çekirdek modülün ardından "T" şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022 sonuna kadar 10 fırlatma daha yapılacak. Bu fırlatmalarla kargo için kullanılacak 2 modül daha uzaya yollanarak çekirdek modüle entegre edilecek. Dünya’dan 340-450 kilometre uzaklığa konuşlanacak istasyonun tam ağırlığının 100 tona yaklaşması, ömrünün ise gerekli bakım işlemleriyle 15 yıla kadar uzatılması planlanıyor.