Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü uzaya gönderildi
Çin, 10 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tienhı"yı (Gök Uyumu) uzaya yolladı.
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Xinhua ajansının haberine göre, çekirdek modül ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndaki Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March- 5Y roketiyle uzaya gönderildi. Fırlatma anında filarmoni orkestrası çevredeki kalabalığa müzik ziyafeti sundu.
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Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin’deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı gönderdi. Şi, mesajında bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında güçlü bir ülke inşa etme konusunda insanlı uzay programı inşasının önemli bir öncü proje olduğunu vurguladı.
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Pekin yönetiminin üç aşamalı plan kapsamında kuracağı Çin Uzay İstasyonu’nun toplam 11 fırlatma görevinden ilki gerçekleştirildi. Uzunluğu 16,6 metre, çapı 4,2 metre ve ağırlığı ise 22,5 ton olan modül, taykonotların (Çinli astronot) 6 aya kadar uzay istasyonunda yaşamasına imkan verecek. Çekirdek modül Çin Ulusal Uzay İstasyonu’nun kontrolü ve yönetimi görevlerinde yer alacak.
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Çekirdek modülün ardından "T" şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022 sonuna kadar 10 fırlatma daha yapılacak. Bu fırlatmalarla kargo için kullanılacak 2 modül daha uzaya yollanarak çekirdek modüle entegre edilecek. Dünya’dan 340-450 kilometre uzaklığa konuşlanacak istasyonun tam ağırlığının 100 tona yaklaşması, ömrünün ise gerekli bakım işlemleriyle 15 yıla kadar uzatılması planlanıyor.
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Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.
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Uzay istasyonu projesine 1992’de başlayan Çin, uzaya ilk taykonotu Şıncou-5 uzay aracıyla 2003’te göndermiş, ABD ve Sovyetler Birliği’nden sonra uzaya astronot gönderen üçüncü ülke olmuştu.
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Çin, 2006’da Şıncou-6, 2011’de Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da Tiengong-2’yle uzaya taykonotu göndermiş ve fırlatmalarda bazı deney ve bilimsel araştırmalar yapmıştı. Tiengong-1, Haziran 2012'de Şıncou-9, Haziran 2013'de Şıncou-10 uzay mekikleriyle kenetlenmişti. Tiengong-1 2018’de kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmıştı. Pekin yönetimi, insanlı uzay üssü projesini 2010'de onaylamıştı.