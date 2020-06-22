Çin'den dünyayı çıldırtan karar

Yeni tip corona virüsün (covid-19) dünyada ilk kez görüldüğü Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tüm tepkilere rağmen başladı.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. DSÖ yaptığı açıklamada bugün vaka sayısı artışında rekor yaşandığını bildirdi.
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Dünyada koronavirüse yönelik kısıtlamalar gevşetilmeye başlamışken bir yandan artan vaka sayıları ikinci dalga paniğine yol açıyor.
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Hastalığın ortaya çıktığı Çin'den geçen ay virüsü kontrol altına aldık açıklamaları gelmiş ve karantina tedbirleri kutlamalarla kaldırılmıştı.
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Tüm dünyayla birlikte Çin'de de hayat yavaş yavaş normal akışına dönmüştü. Hatta okullar yeniden açılmış, çocuklar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflara dönmüştü.
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Ancak ülkeden geçen hafta gelen haberler yeniden korku yarattı. Başkent Pekin'de yeniden görülmeye başlayan koronavirüs vakaları ikinci dalga mı geliyor paniğini başlattı.
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Yeniden görülen Covid-19 vakalarını Pekin'deki Şinfadi pazar yerinden kaynaklandığı duyurulmuştu. Pazar yerinde vahşi hayvan satılmadığı, pazar yerinin normal bir gıda pazarı olduğu ancak çok büyük bir alana yayışdığı ve çok kalabalık olduğu bildiriliyor.
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Bu sırada Çinli bilim insanları Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor ve aşı denemelerinde insanlı ikinci faza geçildiği bilgisi veriliyor.
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NE YASAK NE UYARI DİNLEDİLER!
Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen koronavirüsün ilk kez görüldüğü ülkeden şoke eden bir haber geldi.
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Sky News'in haberine göre, Çin'de, köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen, Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivali tüm uyarılara rağmen başladı.
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'KÖPEK ETİ FESTİVALİ' 10 GÜN SÜRECEK
Uzmanların sadece Covid-19 değil başka yeni hastalıkların da yayılabileceği uyarılarına ve hayvan hakları örgütlerinin tepkilerine rağmen, Yulin kentindeki pazar yerinde köpek etleri sergilemeye başlandı.
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'YENİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR'
Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği yolunda önemli uyarılarda bulundu.
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Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.
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Çinli hayvan hakları aktivistleri bu hafta boyunca Yulin'deki pazarda 400 köpek ve 200 kedinin tezgahlarda satılacağını söylediler. Yulin'deki bu festival 2010 yılından beri düzenleniyor.
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Çin, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl itibarıyla vahşi hayvan satışı ve ticaretini durdurduğunu açıklamıştı.
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Çinlilerin büyük bölümü köpek eti yemiyor ve yenmesine de karşı çıkıyor. Çin'de bu tür hayvan eti satışının yasaklanmasını ve bir daha asla yapılmamasını isteyenlerin oranı oldukça yüksek.
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Yulin'deki köpek eti festivalinde hayvanlar pazar yerine canlı canlı getirilerek saatlerce dar kafeslerde bekletiliyor.
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Dünyadaki tüm hayvan hakları örgütleri ve hayvanseverler bu tür festivallerin yasaklanması için yıllardır kampanyalar düzenliyor ve farkındalık çalışmaları yapıyorlar.
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Çinli hayvan hakları örgütlerinden aktivistler Yulin'deki pazara gelerek köpek kurtardıkları köpeklerle pozlar verdiler.