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HaberlerDünya HaberleriÇin tehdit etmişti, bu kareler dünyayı şoke etti!
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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuter,AP,AFP
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 20:56,

Çin tehdit etmişti, bu kareler dünyayı şoke etti!

ABD-Çin gerilimi tırmanırken gelen fotoğraf kareleri dünyada gündem oldu.

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ABD ve Çin arasında gerginlik artar ve ipler iyice gerilirken gelen hamle herkesin ağzını açık bıraktı.

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Zaten bozuk olan iki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin koronavirüs salgını yüzünden Çin'i suçlaması ve yaptığı açıklamalar yüzünden iyice gerilmişti.

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ABD donanması bu gergin ortamda yaptığı bu manevrayla dünyayı şaşkınlığa uğrattı.

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Tüm haber ajanslarının ilk sırada geçtiği fotoğraflarda ABD donanmasından iki savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde adeta gövde gösterisi yaptığı görülüyor.

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USS Nimitz ve USS Ronald Reagan adındaki iki uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde büyük bir tatbikat gerçekleştirdiler.

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ABD'nin yabancı sularda bu kadar büyük çaplı bir tatbikatı en son 2014 yılında yaptığı biliniyor.

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ABD'nin bu hamlesinin Çin devlet medyasının birkaç gün önce yaptığı 'İstersek ABD'nin uçak gemilerini anında yok edebiliriz.' tehdidinden sonra gelmesi de manidar olarak yorumlandı.

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ABD'nin savaş gemileriyle yaptığı gövde gösterisi ve fotoğraflarının yayınlanmasının hemen ardından Çin devletine yakınlığıyla bilinen Global News kanalı da sosyal medya hesaplarından ülkenin sahip olduğu füzeleri paylaşarak gözdağı verdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde yaptığı bu gövde gösterisinin iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmek için özel olarak planlandığını iddia etti.

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Çinli yetkililer ABD'nin bölgede bir gerginlik yaşanmasını istediğini de sözlerine eklediler.

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The USS Nimitz ve USS Ronald Reagan savaş gemilerine tatbikatta donanmadan başka gemiler de eşlik etti.

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Savaş gemilerinin F-18 savaş uçaklarını ve B52 bombaları taşıdığı açıklandı.

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ABD başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs salgını başladıktan sonra Çin'i baş sorumlu ilan etmiş ve Çin'i, kendileriyle ticari bir savaşa girmekle tehdit etmişti.

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ABD yönetimi Çin'i koronavirüs salgınından çıkar sağlamaya çalışmakla ve Güney Çin Denizi gibi bölgelerde hak iddia etmekle suçlamıştı.

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ABD'nin tatbikat yapan donanma gemilerinin yakınında bekleyen Çin donanmasına ait gemiler de tüm harekatı yakından takip ettiler.

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Takbikatta kullanılan savaş uçakları savaş gemilerinden havalandıktan sonra ABD'nin Guam'daki Andersen Hava Üssü'ne yollandılar.

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