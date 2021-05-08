Çin roketi ne zaman düşecek? Çin roketi düştü mü? İşte son dakika gelişmeleri

NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK? Öte yandan BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.



Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.



Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.



