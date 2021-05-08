Çin roketi ne zaman düşecek? Çin roketi düştü mü? İşte son dakika gelişmeleri
Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti. Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti. Peki, Çin roketi ne zaman düşecek? Çin roketi nereye düşecek?
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi. Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti. Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor. İşte, roket hakkında son gelişmeler...
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NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?
Öte yandan BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.
Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.
Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.
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29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI
Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.
Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.
Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.
Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin'deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı göndermişti.
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NE OLMUŞTU?
Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da görevini tamamlamıştı.
Mekik 2018'de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik'e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.
O dönemde Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.