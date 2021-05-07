'Çin roketi Dünya'yı alarma geçirdi: Çin'in roketi ne zaman ve nereye düşecek?

ÇİN ROKETİ TÜRKİYE'YE Mİ DÜŞECEK? İrtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede ‘dolaşan’ roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye de var. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceği belirtildi.



Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor. Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.