'Çin roketi Dünya'yı alarma geçirdi: Çin'in roketi ne zaman ve nereye düşecek?
'Long March 5b' isimli Çin'in roketinin Dünya'ya düşeceği iddiası gündemde yer almaya devam ediyor. Uzmanlar, kontrolden çıktığı açıklanan Çin'in roketinin Dünya'da felakete yol açabileceği uyarısında bulunurken, 22 tonluk roketin nereye düşeceği ABD Uzay Kuvvetleri tarafından takip ediliyor. Hafta sonu yeryüzüne düşmesi beklenen ve bu roketin lokasyonunun takip edildiği bilim insanları tarafından açıklandı. Diğer yandan roketin parçalarının düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de olduğu öğrenildi. Peki, Çin roketi ne zaman düşecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Dünya'yı alarma geçiren kontrolden çıkan Çin roketinin ne zaman ve nereye düşeceği bilim insanları ve ABD Uzay Kuvvetleri tarafından takip ediliyor. Çin’in 29 Nisan’da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğunu söyledi. Korkunç senaryonun gerçek olması halinde pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısı yapıldı. 8-10 Mayıs arasında düşmesi ön görülen roketin güzergahı ise henüz belli değil.
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ÇİN'İN ROKETİ DÜNYA'YA NE ZAMAN DÜŞECEK?
Çin’e ait uzay roketinin kontrolden çıktığı ve 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne düşmesinin beklendiği açıklandı. Dünya'yı alarma geçiren roket ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini aktardı.
22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıktıktan sonra atmosferde yandığı fakat bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu belirtildi.
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ÇİN ROKETİ TÜRKİYE'YE Mİ DÜŞECEK?
İrtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede ‘dolaşan’ roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye de var. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceği belirtildi.
Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor. Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.
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NEREYE DÜŞECEK?
Gökbilimci Jonathan McDowell, SpaceNews'a yaptığı açıklamada roketin kontrolden çıktığını ve planlanan güvenli alanın dışına düşebileceğini belirtti.
Long March 5b'nin okyanusta önceden belirlenmiş bir noktaya inmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar, roketin kontrolden çıkması sonrası büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği konusunda uyarıyor.
Bilim insanları bu parçaların yerleşim alanlarına isabet etmesi durumunda pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuyor.
New York, Madrid ve Pekin gibi kentlerin ise risk altında olduğunun altı çiziliyor.
Çin bu roketi yörüngede inşasına başladığı uzay istasyonu projesi kapsamında ateşlemişti.
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Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.
Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.
Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.
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"Tienhı" modülünün ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.
Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.