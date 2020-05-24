Çin ile DSÖ arasında dikkat çeken bağlantı ortaya çıktı! Bilgileri gizlendi mi?
Koronavirüs salgınına ilişkin Pekin yönetimi ile beraber hareket ettiği iddia edilen Dünya Sağlık Örgütü hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ABD'nin Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları sürerken DSÖ ile Çin arasında yeni bir bağlantının ortaya çıkması kafalarda soru işareti oluşturdu.
2
Abone Ol
Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Jinping’in eşi Peng Liyuan, DSÖ’de 2011'den bu yana iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
3
Abone Ol
DSÖ’nün internet sitesinde yer alan iyi niyet elçileri listesinde Liyuan için “Dünyanın en ünlü sesi ve şefkatli kalbi. Saygılı bir hayran kitlesine sahip büyük ve parlak bir yıldız” tanımı yapılırken; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in eşi olduğu detayı Liyuan hakkındaki bilgiler arasında yer almadı.
4
Abone Ol
Liyuan, Çin ile yakın bağları olan tek iyi niyet elçisi değil. Çin Merkez Televizyonu (CCTV) gazetecisi olan James Chau da DSÖ için sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sağlık konusunda iyi niyet elçisi konumunda görev yapıyor.
5
Abone Ol
PENG LIYUAN KİMDİR?
Çinli halk şarkıcısı ve sahne sanatçısı olan Peng Liyuan, Çin Devlet Başkanı Şi Cingping’in eşidir. Peng, Çin medyasında "Çin First Lady" olarak adlandırılıyor. 2012'den 2017'ye kadar Peng, Halk Kurtuluş Ordusu Sanat Akademisi'nin Başkanı olarak görev yaptı.
6
Abone Ol
Öte yandan Peng, Çin Yeni Yılı'nda düzenlenen Yeni Yıl Galası’na düzenli olarak katılmasıyla soprano şarkıcısı olarak popülerlik kazandı. Peng, ülke çapında şarkı söyleyen yarışmalarda birçok onursal ödül kazandı.
7
Abone Ol
ÇİN'DEN AÇIKLAMA: DAVA AÇILMASI HUKUKA AYKIRI
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendilerine dava açılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.
8
Abone Ol
Vang, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in de diğer ülkelerle birlikte salgının kurbanları arasında olduğunu belirtti. Kendilerinin ihtiyacı olan ülkelere yardım ettiğini de hatırlatan Vang, Kovid-19 nedeniyle Çin'e dava açılmasının hukukta yeri bulunmadığını ileri sürdü.
9
Abone Ol
Vang, bu tarz girişimlerin uluslararası hukukun göz ardı edilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, dava söylentilerini "vicdana aykırı, yanlış, haksız ve yasa dışı" olarak değerlendirdi.
10
Abone Ol
ABD'de Çin'in itibarını kaybetmesi için her fırsatı değerlendirecek bir "siyasi virüs" yayıldığına işaret eden Vang, "Bazı ABD'li siyasetçiler, çok fazla yalan uydurdular ve çok fazla komplo planladılar." dedi.
11
Abone Ol
Çin'e dava açacakların hayal dünyasında yaşadığını söyleyen Vang, böyle bir adım atacak kişilerin "kendilerini aşağılayacağı" yorumunu yaptı.
12
Abone Ol
TRUMP, DSÖ’YÜ ‘KUKLA’ OLMAKLA SUÇLAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs’ta DSÖ’ye yazdığı 4 sayfalık mektupta, “DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir. 31 Aralık’ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı” ifadelerini kullanmıştı. Trump, DSÖ’yü ‘Çin’in kuklası’ olmakla suçlamıştı.
13
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişti. Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.
14
Abone Ol
Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlarla dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.
15
Abone Ol
Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.
16
Abone Ol
Pompeo, 29 Nisan'da virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin, Çin'e "biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması" çağrısı yapmıştı. ABD Kongresine, Vuhan'da ortaya çıkan salgınının, Çin yönetimince saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunulmuştu.