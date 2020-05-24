Çin ile DSÖ arasında dikkat çeken bağlantı ortaya çıktı! Bilgileri gizlendi mi?

TRUMP, DSÖ’YÜ ‘KUKLA’ OLMAKLA SUÇLAMIŞTI ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs’ta DSÖ’ye yazdığı 4 sayfalık mektupta, “DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir. 31 Aralık’ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı” ifadelerini kullanmıştı. Trump, DSÖ’yü ‘Çin’in kuklası’ olmakla suçlamıştı.