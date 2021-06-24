Cilo ve Sat Dağları'nda erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler! 'Endişe verici'

Küresel ısınmayla, yavaş yavaş eriyen buzulları herkesin görmesini istediklerini söyleyen Ertunç, "Geçen yıl pandemiden dolayı fazla etkinlik yapamadık. Bu yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler var. Amacımız tüm doğaseverleri buraya getirmek. Ayrıca ülkenin her tarafında sıcaklar başladı. Bizim bulunduğumuz bölge ise serinliğini koruyor. 20 bin yıllık olan buzullarda erime başlasa da halen Türkiye’nin en büyük buzullarına ve Alpleri aratmayan bir güzelliğe sahibiz" dedi.