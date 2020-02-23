Çılgın ve benzersiz şehir: NAPOLİ

Napoli denilince akla ilk gelen şeylerden biri de hiç kuşkusuz ki ‘ pizza’. 1889 yılında Napoli’yi ziyaret eden İtalyan Kraliçesi Margherita Teresa Giovanna’yı onurlandırmak için kendisine Napolili şef Raffaele Esposito tarafından hazırlanan domates, mozarella ve fesleğenden oluşan, İtalyan bayrağına atfedilen pizza sunuluyor. Kraliçe pizzayı çok beğeniyor ve şef Esposito’ya pizzayı ne kadar beğendiğine dair bir mektup gönderiyor ve pizza bu sayede ‘Margherita’ adını alarak dünya mutfağına girmiş oluyor. Pizza zaten İtalya’nın geleneksel yemeği ve bütün İtalya’da yiyebilirsiniz fakat Napolilere göre gerçek pizza Napoli’de yenir, buna bende katılıyorum. Adım başı her yerde karşılaşacağınız pizzacılarda genellikle 2 çeşit pizza var. Biri orjinal pizza margherita yani taze domates, mozzarella ve çok az zeytinyağı. Diğeri ise bunun fesleğenli olanı. 1990 İtalya Dünya Kupası’nda, Napoli’de oynanan çeyrek final maçı sırasında Maradona’nın “Kendi ülkenizde yılın 364 günü yabancı gibi yaşıyorsunuz; oysa ben 365 gün Napoliliyim” demesi üzerine Napoliler de İtalya karşısında Arjantin’i desteklemişler. Bu yüzden Maradona da, zaten futbolla yatıp kalkan bu şehrin en büyük kahramanı ilan edilmiş ve hatta adına küçük bir ‘şapel’ bile var.Yalnız bir konuya dikkat çekeyim, Napoli’de kalmak isteyenler için -ki ben eğer Napoli’yi gezdim demek istiyorsanız- en az 3 gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim Piazza Garibaldi Tren istasyonunun bulunduğu bölge yalnız seyahat etmeyi düşünenler ve de özellikle bayanlar için tercih edilmemesi gereken bir bölge...