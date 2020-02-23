Çılgın ve benzersiz şehir: NAPOLİ

Her ne kadar şehrin merkezinde çamaşır iplerinde asılı iç çamaşırları, sokakların köşelerinde çöp torbaları, çalışmayacak gibi duran tamponsuz arabalar, çalan korno sesleri, el kol hareketleri, şeridinde gitmeyen araçlar ve şehrin hemen her köşesindeki işporta tezgahları olsa da Napoli benim için çılgın ve benzersiz şehir. Neden mi? Kendine has cazibesi olan bu şehre hemen aşık oluyor, bu şehri asla terk etmek istemiyorsunuz tıpkı diğer Napolililer gibi, ya da bu şehir sizi büyülüyor bende olduğu gibi.
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Güney İtalya’nın Campania bölgesinin de başkenti ve İtalya’nın üçüncü en büyük şehri Napoli; kaotik ve çılgın bir şehir yaşamından tutun da benzersiz şehir karakteri, romantik çevresi, oldukça eski tarihi ve en iyi İtalyan mutfağıyla da ünlü. Bakmayın siz öyle yazılıp çizilen şehir efsanelerine aslında asla tehlikeli bir şehir değil. Tamam Avrupa’nın nerdeyse hastane ortamı gibi steril birçok şehrine nazaran belki pis bir şehir ama bu şehrin kirliliğinde bile insanı rahatsız etmeyen apayrı bir hava var. Şehrin merkezinde yol boyunca çamaşır iplerinde asılı iç çamaşırları, sokakların köşelerinde yığılı çöp torbaları, hayatta çalışmayacak gibi görünen tamponsuz eksik farlı her tarafı vuruk çizik içinde arabalar, sürekli çalan korno sesleri, el kol hareketleri, şeridinde gitmeyen araçlar ve şehrin hemen her köşesindeki işporta tezgahları bu çılgın şehrin havasını kirletiyor gibi görünse de bence tüm bunlar Napoli’ye ayrı bir hava katıyor.
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Roma’nın iki saat kadar güneyindeki yaklaşık 3 milyon nüfuslu bu liman şehrinin hemen yanı başında Pompeii’yi küller altında bırakan ve çevresindeki yerleşim yerlerinden dolayı hâlâ Avrupa’nın en tehlikeli volkanik dağlarından biri olan Vezüv Yanardağı var. İtalya’yı yakından tanıyanların da bildiği üzere ülkenin kuzeyiyle güneyi arasında gerçekten de büyük kültürel ve sosyal farklılıklar var. Bu nedenle ne Napolililer ülkeleriyle gerçek anlamda barışık ne de ülkenin geneli Napolililerle. Napoli İtalya’da olabilir, ancak yine de karakteristik olarak bu şehir tamamen kendi dünyası içerisinde yaşayan bir şehir.
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Napoli’yi gerçek anlamda tanımak için, bu şehrin kaldırımlarında, ara sokaklarında yürüyerek yerli halkın arasına karışmanız onlarla konuşmanız lazım ancak o zaman neden bahsettiğimi anlayabilirsiniz. Şimdi gelin bu şehri beraber gezelim. Eski şehrin sokaklarında birlikte kaybolalım, siz de benim gibi şehrin her sokağına ve özellikle de çamaşır ipleriyle dolu ara sokaklarına ve meydanlara bir göz atın. Bir şehri kendi başınıza hemen her köşesiyle keşfetmekten daha güzel ne olabilir?.
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Napoli 5 bölgeden oluşuyor. Bu bölgelerden en önemlisi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan ve bütün sokaklarını gezmek isteyeceğiniz bölgesi Centro Storico yani eski şehir bölgesi. Eski şehir 3 ana cadde ve bunların etrafına serpiştirilmiş mutlaka görülmesi gereken küçük sokaklar ve meydanlardan oluşuyor. Burası şehri gezmeye başlamak için en uygun nokta diyebilirim. Burada yer alan tarihi kiliseler ve diğer tarihi yapılar yürüme mesafesinde bulunduğu için bu bölgeyi yürüyerek kolaylıkla gezebilirsiniz. Napoli’ye geldiyseniz, eski şehrin binlerce dik sokaklarının labirentinde kaybolmanız gerekiyor.
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Bu sokaklarda evlerinin önünde, komşularıyla çılgınca tartışan veya sessizce sokaklarda kimin dolaştığını izleyen ailenin en yaşlı üyelerini göreceksiniz. Bu yüzden sadece tarihi yerleri görmekle kalmayıp kendinizi direk gerçek İtalyan hayatının ortasında bulacaksınız. Ben de ilk önce eski şehrin ana caddesinde, yani Tribunali Caddesi’nde yürüyerek Duomo’ya varıyorum. İtalyanlar şehrin ana katedraline Duomo diyorlar.
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Napoli’nin koruyucu azizi San Genarro’nun kanı da Duomo’daki bir şişenin içinde saklanıyor ve mucizevi bir şekilde aslında pıhtılaşmış durumdaki bu kan, her yıl 19 Eylül ve 16 Aralık’ta kendi kendine sulanıyormuş. Tabii ki bilimsel açıklaması farklı ama mucizeye inanmak isteyen binlerce kişi tarafından bu tarihlerde bu bölge sanki haç ziyareti yerine geliyor. Buradan da Pio Monte della Misericordia’ya San Genarro’nun heykelini görmeye gidiyorum. Burası aslında 17. yüzyıldan kalma bir klise ama aynı zamanda da müze. Bu bölgede ara sokaklarda gezilecek yer olarak rehberlerde bulunmayan süpriz bir şekilde karşınıza çıkacak birçok güzel sokak ve bina bulunuyor.
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Piazza del Gesu Nuovo: Uzun yıllar şehrin batı girişi olarak kullanılan Piazza del Gesu Nuovo, Napoli’nin en eski ve en renkli meydanlarından biri. Bu meydan aynı zamanda Chiesa del Gesu Nuovo (Yeni İsa Klisesi) ve Basilica di Santa Chiara’ya ev sahipliği yapıyor.Piazza Dante: Meydanın adı şair Dante’den geliyor ve meydanın ortasında Dante’nin 19. yüzyıldan kalma bir de heykeli bulunuyor. Yaz akşamlarında adeta bir panayır yerine dönen Piazza Dante meydanı bence Napoli’nin en keyifli meydanlarından biri.
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Basilica di Santa Chiara (Santa Chiara Manastırı): Napoli’de görülmesi gereken yerlerin başında Santa Chiara Manastırı geliyor. İtalyan çini sanatının renkli örneklerini görebileceğiniz manastırın inanılmaz güzel. Çinilerle kaplı sütunlu yollarda yürümek ve yine çinilerle kaplı banklarda mükemmel vakit geçirmek mümkün. 1313 yılında yapılan bu yapı aslına uygun olarak tekrar bir restorasyondan geçmiş.
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Plebiscito Meydanı ve San Franceso di Paola Kilisesi: Roma’da ki Pantheon’u ziyaret edenler hemen fark edecek çünkü kilise Pantheon’nun sanki bir kopyası. Napoli’nin en büyük meydanı olan Piazza del Plebiscito adeta küçük bir Vatikan tadında. Meydanda bulunan San Francesco di Paola kilisesi buranın en belirgin simgesi. Napoli körfezine çok yakın. Kilisenin uzun kanatları Plebiscito Meydanı’nı sarıyor, dışarıdan oldukça güzel görünse de kilisenin içi boş sayılır. Meydanın diğer tarafında İspanyolların Napoli’ye hükmederken yaptırdığı Palazzo Reale (Kraliyet Sarayı) var.
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Capella Sansevero: Heykel sanatının zirvesi olarak kabul edilen ve dünyaca ünlü ‘Cristo velato’ yani Örtülü İsa heykeli. Gerçekten de mükemmel bir heykel. Buradan Santa Chiara Kilisesi’ne devam ediyorum. 14. yüzyıldan kalma bu gotik kilisenin ayrıca harika bir avlusu da var.Gesu Nuovo Kilisesi: Dış cephesiyle eşine az rastlanacak türden çünkü diğer kiliseler gibi düz değil, duvardan dışarı doğru çıkan ufak piramitlerden oluşuyor. Bu piramitlerin üzerinde de küçük semboller var. 2010 yılında kiliseyi inceleyen bilim adamları bu sembollerin Aramice (İsa’nın da konuştuğu antik dil) harfler olduğunu ve hepsinin bir notaya karşılık geldiğini bulmuşlar. Hepsini soldan sağa okuyunca ortaya bir saatlik bir beste çıkmış.
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Maschio Angioino (Castelnuovo): Napoli Körfezi kıyısında bulunan ve Orta Çağ’dan günümüze çok güzel korunarak gelmiş Nuovo Kalesi’nden en güzel Napoli Körfez’i manzaralarından birini izleyebilirsiniz. 19. yüzyıl İtalyan resimlerinin de bulunduğu bir de galeri var. Sant Elmo Kalesi: Yıldız şeklindeki inşa edilmiş kalenin manzarası gerçekten de benzersiz. Bir tarafınızda eski şehir diğer tarafınızda çivit mavisi rengiyle Akdeniz uzanıyor. Ziyaret etmek için en uygun zaman saat 4’ten sonra hem bu saatten sonra giriş ücretsiz hem de akşam güneşiyle harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
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(Castel dell’Ovo) Yumurta Kalesi: Deniz kenarına inerseniz karşınıza Castel dell’Ovo, yani Yumurta Kalesi çıkacak. Eskiden sahilde küçük bir adayken deniz doldurulup ince bir yolla karaya bağlanmış bir yarımadanın üzerinde yükselen küçük bir kale. Kale yapılırken, yapıyı desteklemek için büyülü bir yumurta temeline yerleştirilmiş, kalenin ismi buradan geliyor. Giriş ücretsiz.Piazza Bellini: Benim en sevdiğim meydanlardan biri. Piazza Bellini adını ünlü bestekar Vincenzo Bellini’den alıyor. Napoli Üniversitesi’nin Edebiyat ve Felsefe Fakültesi’nin Piazza Bellini yakınlarında olması nedeniyle bu bölge çok sayıda bar, cafe ve restorana ev sahipliği yapan cıvıl cıvıl bir bölge. Akşamları canlı müzikle sokaklara taşan öğrencilerle dolup taşıyor. Partenope caddesi deniz kenarında olduğu için akşam yürüyüşüne çıkan, spor yapan insanlarla dolu. Sahil boyunca birçok cafe, restoran ve bar da var. Deniz havası eşliğinde yürümesi çok keyifli bir cadde.
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Napoli 5000 yıla ulaşan tarihiyle yer üstünde olduğu kadar yer altında da gelişmiş bir şehir. Toplam alanı 2 bin metrekareyi bulan, 20 ila 40 metre derinliğindeki yeraltı şehirlerinin bir kısmı şehrin Yunan, bir kısmı da Roma İmparatorluğu dönemlerinden kalma. Labirenti andıran tüneller, mezarlıklar, şapeller, geçitlerden ve tiyatro salonlarından oluşan yeraltı şehirleri Napoli seyahatinde mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Napoli Sotterranea; 40 metre derinliğinde ve içerisinde bir Roma antik tiyatrosu da var. Burası Napoli’deki yeraltı şehirlerinin en eskisi, hatta tarihin başladığı yer denilebilir. Napoli Yeraltı Turu: Kişi başı 10 Euro ödeyerek katılacağınız turda Yunan-Roma su kemeri, amfitiyatro ve tapınakları sizi gezdiren rehberden detaylı bilgiler alarak ziyaret edebilirsiniz.
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The Bourbon Tüneli: Kaçış amacıyla inşa edilmiş bu yeraltı tüneli 19. yüzyılda Mimar Enrico Alvino tarafından Kral II. Ferdinand için yapılmış. Bu tünel İkinci Dünya Savaşı sırasında hava saldırılarından kaçmak için bir sığınak ve hastane olarak kullanılmış. İçinde antika otomobiller ve motosikletler başta olmak üzere bu dönemlerden kalma pek çok eser var. Rehberli Bourbon Tüneli Turu Giriş Bileti: Kişi başı 10 Euro bu ücrete Bourbon Tüneli’ne giriş ve İngilizce rehberlik hizmetleri dahil. Neapolis Sotterrata: Yunanlılar tarafından yapılmış ve içerisinde pazar yeri, tapınaklar gibi bir şehri oluşturan hemen her detaya rastlayabilirsiniz. Fontanelle Mezarlığı: 14. yüzyıldaki İspanyol hükümdarlığı döneminden kalma bir mezarlık. San Gennaro Yeraltı Mezarlığı: Yer altındaki ilk Hıristiyan mezarlıklarından biri.
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Pompaii: Aslında burayı anlatmak için ayrı bir yazı dizisi gerekse de ben yine de kısaca bahsetmek istiyorum . MS 79. yılında Vezüv’ün patlamasıyla yok olan bu Antik Roma şehrini yılda 3 milyon insan ziyaret ediyor. Patlama sırasında şehrin sakinleri daha ne olduğunu anlamadan kül ve lav tabakası altında kalmış. Bu şehri arkeolojik açıdan paha biçilemez kılan ise kül ve lav tabakasının yapıları neredeyse o zamanlardan kaldığı şekliyle birebir koruması. Roma İmparatorluğu’ndaki günlük yaşamla ilgili bildiğimiz her şeyi bu şehre borçluyuz. Tabii bir de alevler altında can veren insanların bulundukları haliyle gösterildiği alçıdan heykeller var. Kişi başı 20 Euro ödeyerek sırada beklemeden içeri alınacağınız bileti planınızda değişiklik olması halinde, son 24 saate kadar iptal etme ve ödediğiniz ücreti geri alma hakkınız var. Vezüv Yanardağı: Yanardağ halen aktif olmasına rağmen gezilebilen bir ulusal park konumunda. MS 79 yılında aktif hale gelerek Pompeii ve Herculaneum şehirlerinin yerle bir olmasına sebep olan Vezüv Dağı, çevresindeki yerleşim yerlerinden dolayı hâlâ Avrupa’nın en tehlikeli volkanik dağlarından. Napoli’den tren veya kara yoluyla ulaşabileceğiniz dağa çıkmak yürüyerek yaklaşık 30-40 dakika sürüyor ve bu eşsiz krateri görmek için değse de bayağı bir kondisyon gerektiriyor unutmayın.
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Napoli denilince akla ilk gelen şeylerden biri de hiç kuşkusuz ki ‘ pizza’. 1889 yılında Napoli’yi ziyaret eden İtalyan Kraliçesi Margherita Teresa Giovanna’yı onurlandırmak için kendisine Napolili şef Raffaele Esposito tarafından hazırlanan domates, mozarella ve fesleğenden oluşan, İtalyan bayrağına atfedilen pizza sunuluyor. Kraliçe pizzayı çok beğeniyor ve şef Esposito’ya pizzayı ne kadar beğendiğine dair bir mektup gönderiyor ve pizza bu sayede ‘Margherita’ adını alarak dünya mutfağına girmiş oluyor. Pizza zaten İtalya’nın geleneksel yemeği ve bütün İtalya’da yiyebilirsiniz fakat Napolilere göre gerçek pizza Napoli’de yenir, buna bende katılıyorum. Adım başı her yerde karşılaşacağınız pizzacılarda genellikle 2 çeşit pizza var. Biri orjinal pizza margherita yani taze domates, mozzarella ve çok az zeytinyağı. Diğeri ise bunun fesleğenli olanı. 1990 İtalya Dünya Kupası’nda, Napoli’de oynanan çeyrek final maçı sırasında Maradona’nın “Kendi ülkenizde yılın 364 günü yabancı gibi yaşıyorsunuz; oysa ben 365 gün Napoliliyim” demesi üzerine Napoliler de İtalya karşısında Arjantin’i desteklemişler. Bu yüzden Maradona da, zaten futbolla yatıp kalkan bu şehrin en büyük kahramanı ilan edilmiş ve hatta adına küçük bir ‘şapel’ bile var.Yalnız bir konuya dikkat çekeyim, Napoli’de kalmak isteyenler için -ki ben eğer Napoli’yi gezdim demek istiyorsanız- en az 3 gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim Piazza Garibaldi Tren istasyonunun bulunduğu bölge yalnız seyahat etmeyi düşünenler ve de özellikle bayanlar için tercih edilmemesi gereken bir bölge...