Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online'da! İşte 9 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

9 Şubat 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından sonuç sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.



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