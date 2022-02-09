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Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online'da! İşte 9 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango Online#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin ardından belli oldu. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numarasının (Joker) çekildiği 9 Şubat Sayısal Loto sonuçlarına göre bu akşam 128.652.963,35 TL devretti. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan ve telefondan tek tıkla öğrenilecek. İşte, 9 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Onlineda İşte 9 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

9 Şubat 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından sonuç sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/49 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken ikramiye tutarı da 128 milyon TL'yi geçti. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Onlineda İşte 9 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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