Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da - 25 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile büyük ikramiye sahibini aradı. Heyecanla beklenen 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 65.789.143,89 TL devretti. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yönelik araştırmalarına hız verdi. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarımillipiyangoonline.com ekranından kolaylıkla öğrenilecek. İşte, 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili bilgiler.
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25 Eylül Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle saat 21.30'da çekildi. illi Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekilişinde ikramiye devretti. Aşağıda yer alan ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, kupon sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Çılgın Sayısal Loto, çekiliş sonuçları canlı yayında düzenleniyor. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklanıyor. Sonuçları, "www.millipiyangoonline.com" adresinden takip edebilirsiniz
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.