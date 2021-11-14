Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 13 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyesi ile bu akşam Sisal Şans tarafından noter huzurunda haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Heyecanla beklenen 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 88.502.877,88 TL devretti. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yönelik araştırmalarına hız verdi. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarımillipiyangoonline.com ekranından sorgulanıyor. İşte, 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili bilgiler...
Çılgın Sayısal Loto, çekilişi canlı yayında düzenleniyor. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklanıyor. Sonuçları, "www.millipiyangoonline.com" adresinden takip edebilirsiniz.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.