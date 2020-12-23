Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Çılgın Sayısal Loto'da çarşamba akşamı çekiliş tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından, büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, çekilişin sonuçlarına ve kazandıran numaralara odaklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. İşte, 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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23 Aralık 2020 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran rakamlar 12, 27, 42, 52, 72, 89 ve joker 33 oldu. Merakla beklenen çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sorgulamaları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı ve ikramiye sorgulamalarınızı aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.