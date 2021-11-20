Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online'da! 20 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin hemen ardından belli oldu. Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayınlanan 20 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrasında ikramiye sonuçları erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen dev ikramiyeli çekilişte 91.901.930,46 TL devretti. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı çekilişin ardından, şans oyunu meraklılarının gözü Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranına çevrildi. İşte, 20 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Kasım tarihinde saat 21.30'da canlı olarak gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan dev ikramiyeli çekilişte şanslı numaralar online ekrandan ilan edildi. 91.901.930,46 TL'lik ikramiyede kazanan çıkmayınca devretti. Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
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20 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
20 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. www.millipiyangoonline.com internet adresinden çekiliş sonuçları online sorgulanabiliyor.
Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?
1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.