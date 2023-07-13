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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Çılgın Sayısal Loto Sorgulama#Milli Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 00:01

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından 12 Temmuz tarihli Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 243.154.211,06 TL devretti. Çekilişte 5 bilen 3 talihli ise 1.989.399,15 TL'nin sahibi oldu. Gözler şimdi Sayısal Loto sorgulama ekranı Milli Piyango Online'da. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 12 Temmuz bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve online ikramiye sorgulama ekranı...

1/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Heyecanla beklenen çekiliş 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayında saat 21:30'da yapılan çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ikramiye devretti. Öte yandan 5 ve 4 bilenler ikramiyelerin sahibi oldu. Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/412 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Temmuz 2023 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti!

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3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 243 milyon devretti!

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