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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet numarası ile) Milli Piyango Online | 26 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 73 milyon TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Online#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 22:40

26 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından heyecanla beklenen 26 Temmuz 2023 tarihli Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan haftanın merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 73.796.199,22 TL'lik büyük ikramiye devretti. Öte yandan 5 bilenler ve 4 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Toplam 6 kategoride çekilişi yapılan bu akşamki Sayısal Loto sonuç sorgulamaları millipiyangoonline.com ekranından gerçekleşecek. İşte, 26 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet/ikramiye online sorgulama sayfası...

1/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet numarası ile) Milli Piyango Online | 26 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 73 milyon TL devretti

26 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için bekleyiş sona erdi. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi çarşamba günü saat 21:30'da noter huzurunda Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlandı. Büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Sayısal Loto'da 73 milyonu aşan ikramiye devretti. Öte yandan 5 bilen 4 talihli de 1.448.106,30 TL kazandı. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/426 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Temmuz 2023 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 73.796.199,22 TL'lik büyük ikramiye devretti.

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3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet numarası ile) Milli Piyango Online | 26 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile 73 milyon TL devretti

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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