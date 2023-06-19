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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (bilet numarası ile ikramiye öğrenme) | Milli Piyango 19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile 220 milyon devretti!

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#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Sayısal Loto Sorgulama#19 Haziran Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 22:20

19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Sisal Şans tarafından büyük ikramiyesiyle çekilen bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 220.278.221,92 TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 1 talihli de 884.865,40 TL kazandı. Sayısal Loto sonuç sorgulamaları Milli Piyango Online ekranından gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 19 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve online ikramiye sorgulama ekranı.

1/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (bilet numarası ile ikramiye öğrenme) | Milli Piyango 19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile 220 milyon devretti

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Büyük ikramiyesiyle çekilen haftanın birinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayında saat 21:30'da gerçekleşti. Canlı çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye devretti. Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (bilet numarası ile ikramiye öğrenme) | Milli Piyango 19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile 220 milyon devretti

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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