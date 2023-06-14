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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) Milli Piyango Online | 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 215 milyon TL devretti...

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 22:35

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. Heyecanla beklenen 14 Haziran tarihli Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile 6 bilen çıkmayınca tam 215.221.259,15 TL'lik büyük ikramiye devretti. Canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online'a çevrildi. Şans oyunu tutkunları online Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranından ikramiyelerini sorgulayabilecekler. İşte, 14 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet/ikramiye sorgulama ekranı.

1/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) Milli Piyango Online | 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu 215 milyon TL devretti...

14 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan çarşamba akşamı sona erdi. Şans oyunu meraklılarının beklediği haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da noter huzurunda Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlandı. Büyük ikramiyesiyle çekilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 6 bilen çıkmayınca devretti. Öte yandan 5 bilen 2 talihli de 452.810,00 TL kazandı. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) Milli Piyango Online | 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu 215 milyon TL devretti...

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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