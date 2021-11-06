Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye devretti!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen haftanın son Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinde 83 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye bu akşam sahibini aradı. Heyecanla beklenen çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Zengin olma hayali kuran şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranında. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın son çekilişi bu akşam saat 21.45'te tamamlandı. Alp Kırşan'ın sunumu ile Tv8 ekranlarından yayınlanan çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı takip edildi. Çekiliş sonuçlarına göre 85.109.199,82 TL devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanıyor.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.