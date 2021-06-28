Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - 28 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından sahibini bulacak büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, 28 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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28 Haziran 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin ardından kazandıran numaralar duyuruldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Aşağıdaki ekran üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.