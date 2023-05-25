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Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) ekranı Milli Piyango Online | 24 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile tam 194 milyon TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 01:13

24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle çekilen bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 194.744.789,96 TL'lik büyük ikramiye devretti. Öte yandan çekilişte 4 bilen 230 kişi ise 7.209,75 TL'nin sahibi oldu. Canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'a çevrildi. İşte, 24 Mayıs 2023 bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve online ikramiye sorgulama ekranı.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) ekranı Milli Piyango Online | 24 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile tam 194 milyon TL devretti

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi çarşamba günü saat 21:30'da noter huzurunda Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlandı. Büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti. Canlı çekilişin sonuçlarına göre 4 bilenler ve 3 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Heyecanla beklenen bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Mayıs günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) ekranı Milli Piyango Online | 24 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile tam 194 milyon TL devretti

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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