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HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ekranı millipiyangoonline.com'da!
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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 22:51 | 

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ekranı millipiyangoonline.com'da!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen çekiliş noter huzurunda Sisal Şans tarafından tamamlandı. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye şanslı talihlisini aradı. Büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonuçlarına göre sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Gözler şimdi 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranında. İşte, 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve canlı çekiliş sonuç sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. 14 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 4, 21, 37, 63, 73 ve joker 81 oldu. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı ile öğrenebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü talihlisini arıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.

3NASIL OYNANIR

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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