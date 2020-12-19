Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 19 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları çekilişi için geri sayım başladı. Kuponlarını yatıran pek çok talihli adayı, 19 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Çekilişler her hafta canlı yayında pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Çekilişin ardından ise kazandıran numaralar açıklanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş saati hakkında detaylı bilgiler
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları her hafta canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. Çekilişler pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:45'te Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:45'te yapılacak. Çekilişin ardından sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.