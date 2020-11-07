Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 7 Kasım Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Noter huzurunda düzenlenecek olan Çılgın Sayısal Loto’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto’da bu haftanın üçüncü çekilişi 7 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanacak olan çekilişin ardından ikramiye sonuçları millipiyangoonline'da olacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte, ayrıntılar.
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Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 7 Kasım 2020 tarihli çekilişin ardından şans oyunu tutkunlarına duyurulacak. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, Sayısal Loto sonuçlarının açıklanacağı saate kilitlendi. Merakla beklenen sonuçlar bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek.Sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.