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HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline’da olacak
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 19:24 | 

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline’da olacak

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline’da canlı yayınlanacak olan çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar ilen edilecek. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun ikramiye sorgulamaları online gerçekleşecek. Gözler şimdi çekilişin saatinde. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte, 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün saat 21.30’da yapılacak. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan çekilişin ardından canlı yayında sonuçlar açıklanacak ve kazandıran numaralar belli olacak. İşte Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebileceğiniz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

21.30'da yapılan çekilişin ardından sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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