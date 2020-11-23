Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama | 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam millipiyangoonline'da gerçekleşti. 81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyesi ile heyecan seviyesi katlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belirlendi ve sonuçlar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Çekiliş sonrası şans oyunu müdavimleri sonuç sorgulamalarına hız verdi. İşte, 23 Kasım 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Noter huzurunda düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com'da belli oldu. Bilet numaranız ile ikramiye sonucunuzu sonuç sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz..
Milli Piyango TV Youtube kanalından, hurriyet.com.tr'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
3
Abone Ol
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
4
Abone Ol
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.