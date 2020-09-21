Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto 21 Eylül sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri canlı yayında yapılıyor. Çekilişin ardından sonuçları millipiyangoonline.com’da yayınlanıyor. Gözler şimdi 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş saatinde. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı ve sorgulama ekranı
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21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com’da yayınlanıyor. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından bilet sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapılacak. Her hafta bu şans oyununun çekiliş sonuçları pazartesi, çarşamba ve cumartesi duyuruluyor. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.