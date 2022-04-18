Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da! 18 Nisan Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği oyunlarından olan Sayısal Loto çekilişi bu akşam Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 51.956.734,25 TL devretti. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı ve kazandıran numaralar.

1/3Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Onlineda 18 Nisan Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Çekilişin hemen ardından Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 6 bilen çıkmadı ve dev ikramiye devretti.

Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. 

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/3ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye 6 bilen çıkmadığı için devretti. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/3NASIL OYNANIR

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online