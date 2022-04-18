Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da! 18 Nisan Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Çekilişin hemen ardından Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 6 bilen çıkmadı ve dev ikramiye devretti.
Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye 6 bilen çıkmadığı için devretti. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.