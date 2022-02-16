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Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sorgulama ekranı: 16 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar için geri sayım bu akşam sona erdi. Şans oyunu meraklıları tarafından beklenen Çılgın Sayısal Loto'da canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından 16 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 23.882.713,31 TL devretti. Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com ve mobil uygulamadan Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulamaları tek tıkla gerçekleşecek. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sorgulama ekranı: 16 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi

16 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Şans oyunu meraklıları tarafından merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/416 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sorgulama ekranı: 16 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sorgulama ekranı: 16 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online