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ÇILGIN SAYISAL LOTO sonuçları Milli Piyango Online canlı çekiliş sorgulama ekranı: 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Milli Piyango#Sisal Şans

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişin ardından belirlendi. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi ile bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 27.104.552,21 TL'lik ikramiye devretti. Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com ve mobil uygulamadan Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulamaları tek tıkla gerçekleşecek. Gözler şimdi büyük ikramiye sahibini aradığı bu akşamki Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında. İşte, 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

1/3ÇILGIN SAYISAL LOTO sonuçları Milli Piyango Online canlı çekiliş sorgulama ekranı: 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/3ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi geride kaldı. Kazandıran numaralar çekiliş sonrası yayınlandı. Açıklanan bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve 27.104.552,21 TL devretti.

3/3ÇILGIN SAYISAL LOTO sonuçları Milli Piyango Online canlı çekiliş sorgulama ekranı: 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Milli Piyango#Sisal Şans