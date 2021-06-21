Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu - 21 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ilk çekilişi 21 Haziran akşamı tamamlandı. Sisal Şans ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı. 21 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları online olarak sorgulanabilecek. Çekilişin ardından şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri sorgulama ekranı
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Aşağıda yer alan ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, kupon sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor. Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.