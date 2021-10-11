Çılgın Sayısal Loto sonuçları ilan edildi 11 Ekim! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ve ikramiye öğrenme ekranı millipiyangoonline'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 71 milyon TL'yi aşan dev ikramiyesiyle bu akşam çekilen Çılgın Sayısal Loto'da heyecan arttı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 11 Ekim Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaralar millipiyangonline.com üzerinden açıklandı. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 72.660.473,88 TL devretti. İşte, 11 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline'dan ya da aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz.
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri canlı yayında takip ediliyor.
11 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.