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Çılgın Sayısal Loto sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı: 26 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. 26 Ocak akşamı Sisal Şans tarafından gerçekleşen heyecan dolu Çılgın Sayısal Loto çekilişinde tam 121 milyon TL yi aşan dev ikramiye sahibini aradı. 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 121.954.905,05 TL devrederken, 3 kişi de 128.385,00 TL'nin sahibi oldu. Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden tek tıkla öğrenilebilecek. İşte, 26 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı: 26 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

26 Ocak 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşam dev ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/426 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

26 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Bu akşam dev ikramiye devrederken, sonuçlar online ekrandan yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı: 26 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı: 26 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online