Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu - 7 Kasım Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar ve kazandıran numaralar zengin olmak isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştırdı. Haftanın üç günü düzenlenen Sayısal Loto’da bu haftanın üçüncü çekilişi 7 Kasım Cumartesi akşamı canlı olarak yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanan çekilişin ardından ikramiye sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 7 Kasım 2020 tarihli çekilişin ardından şans oyunu tutkunlarına duyuruldu. Saat 21:45'de yapılan çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Kazandıran numaralar 16, 43, 64, 73, 85, 88 ve joker 24 oldu. Merakla beklenen sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.