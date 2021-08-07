Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 7 Ağustos Millipiyangoonline Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyesi ile çekilen Çılgın Sayısal Loto bu akşam talihlisini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 7 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 193.575.697,14 TL devretti. Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği bu akşamki çekiliş sonuçları "millipiyangoonline.com" internet sitesinden yayınlandı. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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7 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları ilan edildi. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıdaki linkte tıklayınız.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21:30'da düzenleniyor.
Heyecan dolu çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.