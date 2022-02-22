Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 21 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da ilan edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinden Rus ordusuna talimat Harekete geçtiPutin'den Rus ordusuna talimat! Harekete geçti#Rusya
Altın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde Sert düşüşler görebilirizAltın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...#Galatasaray
Putin resmen tanıdı Dünya alarma geçtiPutin resmen tanıdı! Dünya alarma geçti#Putin
Putinin hamlesine tepki yağıyor Toprak bütünlüğünü ihlâlPutin'in hamlesine tepki yağıyor! 'Toprak bütünlüğünü ihlâl'#Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalle yeni ticaret hedefini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi! Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...#Göztepe
Otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldıOtomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldı#BDDK
Torrentten hakem ve Arda Turan yorumu Fatih Terimle fotoğraf paylaşması...Torrent'ten hakem ve Arda Turan yorumu! 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşması...'#Domenec Torrent
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yineledi#Koronavirüs
Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...Göztepe maçında Galatasaray'dan görülmemiş istatistik! Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'a tepki...#Galatasaray
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli olduEski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli oldu#Kayseri
Çocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümüÇocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümü!#ABD
Görüntüler günlerce konuşulmuştu Döner Kardeşlere ceza yağdıGörüntüler günlerce konuşulmuştu! Döner Kardeşler'e ceza yağdı#Istanbul
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
HABERLERGündem Haberleri

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 21 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da ilan edildi

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da canlı çekiliş heyecanı bu akşam yaşandı. Sisal Şans tarafından kazandırmaya devam eden 21 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 26.123.743,24 TL devretti. Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com ve mobil uygulamadan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye sorgulamaları tek tıkla gerçekleşecek. İşte, bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 21 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda ilan edildi

21 Şubat tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Şans oyunu meraklıları tarafından merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulamaları erişime açıldı. Heyecan dolu çekilişte büyük ikramiye devrederken 2 kişi de 197.262,10 TL'nin sahibi oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 21 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda ilan edildi

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 21 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda ilan edildi

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online