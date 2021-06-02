Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ikinci çekilişi 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Sisal Şans ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları online olarak sorgulanabilecek. İşte, 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili bilgiler.
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Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 16, 43, 46, 48, 60, 72 ve joker 80 oldu. Aşağıda yer alan ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, kupon sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor. Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.