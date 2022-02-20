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Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 19 Şubat 2022: Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU

#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango Online#Sisal Şans

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları olmak üzere haftada üç gün çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre bu akşam 25.162.090,41 TL devretti. Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com ve mobil uygulamadan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulamaları tek tıkla öğrenilecek. İşte, büyük ikramiyenin sahibini aradığı 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 19 Şubat 2022: Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU

19 Şubat tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Şans oyunu meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi cumartesi akşamı saat 21.30'da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 25 milyon TL'yi aşan ikramiye devrederken, 4 kişi de 131.218,15 TL'nin sahibi oldu. 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/419 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devretti. Sisal şans tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 19 Şubat 2022: Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango Online#Sisal Şans