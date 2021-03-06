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Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 22:02 | 

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 6 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde 119.739.126 TL'lik ikramiye devretmişti. Noter huzurunda Sisal Şans tarafından yapılan çekilişte dev ikramiye sahibini aradı. Canlı yayın ile ekranlara gelen çekilişin sonunda 6 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yer aldı. Çılgın Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayanların gözü şimdi kazandıran numaralarda. İşte, Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

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1Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 20:45'te Milli Piyango Youtube ve TV 8 ekranlara geldi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranından bilet numaranızı girerek ikramiye sonucunuzu kolayca öğrenebilirsiniz..

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı.

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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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