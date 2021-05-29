Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama... 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından bu akşam gerçekleşen çekilişte 158 milyon değerindeki büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. Saat 21:30'ta tamamlanan 29 Mayıs tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile talihliler ikramiye bilgilerini online ekrandan öğrenebilecekler. İşte 29 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapıldı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından şanslı numaralar kamuoyuna duyuruldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan sorgulanacak. Aşağıda yer alan ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, kupon sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor. Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.