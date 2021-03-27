Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 27 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından bu akşam saat 20:45'te gerçekleşen çekiliş öncesi devreden büyük ikramiye tam 130.425.045 TL olarak açıklandı. Noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. Gözler şimdi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranında. İşte, 27 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 20:45'te gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Alp Kırşan'ın sunumuyla TV 8 ekranlarından da canlı yayınlanan çekiliş sonrası sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Biletinize ikramiye isabet edip etmediğini Sayısal Loto sonuç ekranından öğrenebilirsiniz
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı.
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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.