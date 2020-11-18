Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da 80 Milyon TL'yi aşan ikramiye heyecan seviyesini katladı. Bugün akşam yapılan çekilişle beraber ikramiye kazandıran numaralar zengin olmak isteyenlerin yüzlerini güldürecek. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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1
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazanan şanslı rakamlar 8,22,50,55,71,87 ve joker 18 oldu. İkramiye tutarınızı online bilet sorgulama ekranından bilet numaranız ile sorgulayabilirsiniz
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri 21:30'da Cumartesi günleri ise saat 21:45'te düzenleniyor.
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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.