Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Lotoçekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından bu akşam yapılan çekiliş ile büyük ikramiye sahibini aradı. Çılgın Sayısal Loto 140 milyonu aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katladı. Çekilişin hemen ardından, 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'da erişime açıldı. Gözler şimdi bu akşamın şanslı numaralarında. İşte, 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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17 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz. Haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.