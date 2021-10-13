Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama! 13 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Sisal Şans tarafından dev ikramiyesi ile gerçekleşti. Noter huzurunda tamamlanan 13 Ekim Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinde kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 73.585.206,54 TL devretti. Gözler şimdi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranında. İşte, canlı yayında gerçekleşen 13 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.
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13 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği çekilişte büyük ikramiye devretti. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline'dan ya da aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz.
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri canlı yayında takip ediliyor.
13 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
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Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.