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HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş ile yayınlandı - 19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
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Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 06:58 | 

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş ile yayınlandı - 19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyesi ile çekilen Çılgın Sayısal Loto talihlisini aradı. Noter huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinin hemen ardından Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. 19 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları online sorgulanacak. Zengin olmak isteyenlerin gözü şimdi çekiliş sonuçlarında. İşte, Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

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19 Mayıs tarihli Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 21:30'da Cumartesi günü ise saat 21:45'te düzenleniyor.

Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıdaki linkte tıklayınız.



ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Heyecan dolu çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor.

3NASIL OYNANIR

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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