Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açılanacak? İşte çekiliş saati ve detaylar
Çılgın Sayısal Lotoçekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Bu akşam yapılacak çekiliş için geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto 140 milyonu aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katladı.. İşte bu akşam yapılacak çekilişin saati ve detaylar
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. 14 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan çekilişin ardından sonuçlar internetten sorgulanabilecek..
ÇEKİLİŞİN ARDINDAN SONUÇLAR BU EKRANDA OLACAKhttps://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar
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Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.