Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam açıklandı - 12 Ekim Sayısal Loto sonuç sorgulamaları Millipiyangoonline'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Çılgın Sayısal Loto heyecanı büyük ikramiye tutarıyla gerçekleşti. Çekilişte, büyük ikramiye 69 Milyon TL aşarken gözler Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Canlı çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları bilet numarasıyla sorgulanacak. İşte, 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 18, 22, 50, 52, 67, 73 ve joker 27 oldu. Millipiyangoonline.com'dan çekiliş sonuçları online olarak sorgulanabilecek. Bilet numaranız ile sonuç ekranından kolayca ikramiye sonucunuzu öğrenebileceksiniz.. İşte, çekilişle ilgili detaylar.
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.