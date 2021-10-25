Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet ve ikramiye sorgulama: 25 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu millipiyangoonline'da yayınlandı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Şans oyunu meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişi 78 milyon TL'yi aşan dev ikramiyesi ile çekildi. Noter huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleşen canlı çekilişin hemen ardından 25 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. Büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler ise sahibini buldu. İşte, 25 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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25 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.45'te Alp Kırşan'ın sunumuyla TV8 ekranlarından yayınlandı. İlgi gören çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edildi. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 79.019.798,91 TL devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
25 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
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Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.