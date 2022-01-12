Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı Milli Piyango Online! 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Millipiyangoonline'dan online erişime açılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 116.108.439,56 TL devretti. Şans oyunu müdavimleri tarafından heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulamaları telefonla mobil uygulamadan ya da masaüstünden tek tıkla anında gerçekleşecek. Peki, bu akşam Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 12 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
12 Ocak tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Bu akşam büyük ikramiye devretti. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır
.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır
.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.